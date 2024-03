Amrabat caso spinoso, piace a Milan e Juve. Castrovilli? Niente rinnovo, arriverà l’addio a fine stagione 

Amrabat, Castrovilli e non solo. Primi casi spinosi per gestione Pradè-Burdisso in ottica futuro. Partendo dal primo, la situazione è molto semplice. Il Manchester United non lo riscatterà e farà rientro alla base. Poi la palla passerà alla Fiorentina, che dovrà capire il da farsi. Il marocchino piace a Milan e Juventus e questa sarebbe un’operazione possibile per far sì che il club incassi una cifra importante. Per quanto riguarda Castrovilli il futuro sembra segnato. Il contratto scade il 30 giugno 2024 e la Fiorentina non sembra essere intenzionata a trattare un possibile rinnovo. Chissà se da qui a fine stagione, qualcosa cambierà… Lo scrive La Nazione.

