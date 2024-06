Graziani: “Non vedo bene Commisso. La Fiorentina ha un grande scouting, Retegui lo prendo”

L’ex attaccante degli anni 80 della Fiorentina, Ciccio Graziani, ha parlato dei movimenti di mercato di casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Retegui a me piace, è il centravanti della nostra nazionale insieme con Scamacca che in questo momento naturalmente parte in vantaggio. Si tratta di un ragazzo interessante, si impegna, ha voglia di imparare, a me non dispiace. Lui è più attaccante di Kouamè e Nzola. Calcia con entrambi i piedi, vede la porta, se gioca in una squadra con un livello più alto hai più possibilità di fare bene. A me lui piace, ma dipende di quello di cui si parla, se la Fiorentina prende Lewandowski sono contento anche io, ma devi riflettere su ciò che viene proposto.

Per quel poco che so io, la Fiorentina ha uno scouting molto attento nel mondo, poi devi avere il coraggio e la fortuna su quelli che poi diventano dei grandi colpi di mercato, noi ricordiamo solo i grandi colpi di mercato e mai i grandi flop. La Fiorentina non sbaglia ad andare su Retegui. Lui alla Fiorentina può fare più gol rispetto a quelli fatti con il Genoa anche se 30 milioni mi sembrano un’esagerazione, non lo prenderei a 30 milioni, a cifre più basse ci posso ragione, lui ha nelle corde il doppio dei gol fatti al Genoa. Sono preoccupato per Commisso, io personalmente non l’ho visto bene, guardandolo mi dà l’impressione che non stia bene, dalla morte di Barone alla finale persa, non lo vedo bene.

Beltran e Nico io li salverei, Beltran non so se è carne o pesce, ha giocato attaccante, poi ha giocato trequartista, fossi stato io in lui non avrei fatto il jolly, lui deve fare il centravanti, lo tengo per fargli fare il centravanti, l’ho visto rincorrere tutti, ma non esiste. Castrovilli io lo terrei, ma con un rinnovo che abbia delle clausole perchè bisogna capire come sta, lui deve venire incontro alla Fiorentina che ha fatto dei sacrifici per tenerlo”

