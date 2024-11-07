Castrovilli ci risiamo, operazione al menisco e almeno un mese e mezzo di stop. Per la Lazio è un flop

Castrovilli alla Lazio guadagna oltre 2 milioni. Gli stessi che chiedeva alla Fiorentina per restare. Ma per ora ha avuto ragione la società viola

Secondo quanto scrive LaLazio.com, ci sono brutte notizie per il tecnico della Lazio Marco Baroni: alla vigilia di un tour de force incredibile, con una serie di partite ravvicinate all’orizzonte (da dicembre in poi i biancocelesti giocheranno due volte con il Napoli, poi con Ajax, Inter, Lecce, Atalanta e Roma), l’allenatore dovrà rinunciare a Gaetano Castrovilli che sarà costretto ad operarsi. Un problema di non poco conto, considerando i pochi ricambi in quel ruolo.

Il tecnico dispone di soli cinque calciatori: Rovella, Guendouzi, Vecino, Dele Bashiru e Castrovilli. Cinque elementi per due maglie: poche soluzioni e scelte quasi obbligate. Da adesso in poi, le possibilità diventeranno ancora più ristrette. Alla luce di un problema che porterà Castrovilli a fermarsi, per almeno un mese e mezzo.

“Posso assicurare che sta bene, mi dispiace di non avergli dato lo spazio giusto”. Con queste parole, Marco Baroni aveva parlato di Gaetano Castrovilli al termine della sfida contro il Cagliari e dopo l’ennesima panchina dell’ex centrocampista della Fiorentina. A distanza di pochi giorni, arriva una brutta notizia, destinata a modificare la situazione. Per il mediano biancoceleste si annuncia infatti un nuovo intervento chirurgico e un nuovo stop.

L’ennesimo della sua sfortunata carriera e arrivato in un momento particolare: proprio mentre stava provando a trovare un minimo di continuità di rendimento. Proprio quando provava a scalare le gerarchie e a dare una mano al tecnico Baroni. Castrovilli è reduce da un vero e proprio calvario: due interventi al ginocchio che lo hanno condizionato e lo hanno costretto ad uno stop di diversi mesi. Due operazioni, due lunghi recuperi, due tentativi di rientrare in campo. Alla fine dello scorso campionato, Gaetano Castrovilli era tornato a giocare con la Fiorentina, segnando anche un gol (al Verona di Baroni). In estate l’arrivo alla Lazio a parametro zero. “Scommetto su me stesso, sento una grande carica”, dichiarò nel giorno della sua presentazione ufficiale.

La preparazione estiva mirata, l’esordio in campionato, la scelta di lasciarlo fuori dalla lista Uefa e l’utilizzo centellinato in campionato: Castrovilli ha collezionato cinque spezzoni di partita nelle prime undici gare: solo una volta è partito dal primo minuto: nella trasferta di Firenze e contro la sua ex squadra. Baroni lo ha piazzato in mezzo al campo, nell’insolito ruolo di mediano. Un’ora di gioco prima di lasciare spazio a Rovella. Poi quattro ingressi, sempre nel ruolo di trequartista, alle spalle della prima punta.

Il centrocampista sarà ora costretto a fermarsi per un intervento di pulizia del menisco. Una sorta di step necessario per completare il suo recupero, dopo i due interventi precedenti. Un problema che lo porterà lontano dai campi di gioco per almeno un mese e mezzo. Castrovilli potrebbe rientrare poco prima di Natale, ma dopo il terribile tour de force che vedrà la Lazio impegnata in campionato (Napoli, Atalanta, Inter e Roma), Europa League (Ajax) e Coppa Italia (Napoli). L’ennesimo problema fisico per Castrovilli che dimostra il motivo per cui la Fiorentina non ha più fatto affidamento su di lui alle cifre di ingaggio richieste dal giocatore, quasi 2 milioni netti a stagione per restare in viola.

LE PAROLE DI COMUZZO IN CONFERENZA STAMPA

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