Comuzzo: "Il mio idolo è Chiellini, amo marcare ma devo migliorare nei passaggi. Sorpreso del successo"

Pietro Comuzzo ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa alla vigilia della sfida di Conference della Fiorentina

Pietro Comuzzo ha parlato alla vigilia di APOEL-Fiorentina, queste le parole in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League:

"Sicuramente è stato un inizio con il botto, non abbiamo iniziato benissimo ma adesso si stanno vedendo i risultati, per me è un momento bellissimo, non me lo aspettavo, ora mi ritrovo qui e voglio dare il massimo per rimanerci. Il mio idolo è Chiellini per il suo atteggiamento che cerco di mettere in campo anche io. Come difensore cerco di esaltare le mie qualità migliori, credo che un giocatore bravo cerca di limitare quelle che sono le sue pecce, la marcatura mi esalta e voglio aiutare in questo modo nel meglio possibile. Appena sono arrivato il mister mi ha detto che devo migliorare nella costruzione del gioco, nel vedere linee di passaggio che adesso ancora non vedo

NICO GONZALEZ NEL CAOS NELLA JUVENTUS

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