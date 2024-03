Italiano può sorridere, Castrovilli ha voglia di spaccare il mondo. Prova confortante ieri con la Primavera 

Con qualche chilo in meno, a marce ancora ridotte, ma il ritorno in campo di Gaetano Castrovilli a 276 giorni dall’ultima gara ufficiale con la Fiorentina promette davvero bene. Il classe ’97, operato per la seconda volta ad agosto al crociato sinistro, ha dovuto attendere un pizzico più del dovuto (ben sette mesi) ma finalmente ha ritrovato quei minuti che tanto aveva cercato, disputando un’ora con la Primavera di Galloppa che si è imposta per 4-1 in trasferta sul Milan.

Una prova più che confortante quella del talento pugliese, schierato perno centrale della trequarti nel 4-2-3-1 e abile – nonostante un campo zeppo di buche – a destreggiarsi col suo talento e a rimanere sempre nel vivo del gioco. I ritmi ancora non sono quelli che quattro anni fa portarono «Castro» a indossare la 10 eppure i primi segnali lasciano ben sperare: in un mix di personalità e grinta, il centrocampista ha colpito un palo al 44’ da calcio d’angolo e, poco prima, ha recapitato sui piedi di Sene con un lancio col contagiri la palla del potenziale 1-1. In mezzo, una discreta gestione del pallone, la ricerca (non banale, visto quanto passato) del contrasto – al punto da beccarsi un giallo al 55’ – e la solita brillante visione di gioco. Italiano, da ieri, può sorridere: a partire dalla gara con la Roma (non invece per il Maccabi, dato che il campione d’Europa non è in lista Uefa) potrà di nuovo contare su un giocatore che, nonostante il contratto in scadenza, ha voglia di spaccare il mondo. Lo riporta La Nazione.

