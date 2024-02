Italiano-giocatori domani il confronto al Viola Park. Per la Lazio forse Dodò e Castrovilli convocati

Italiano ha concesso due giorni liberi alla squadra, per questo la Fiorentina tornerà in campo domani per preparare la sfida di Lunedì contro la Lazio. Domani è previsto un confronto tra Italiano e i giocatori per capire cosa non ha funzionato a Empoli e su come fare ad arginare la Lazio. Contro l’Empoli il capitano viola Biraghi ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia, che però è sembrato rivelarsi meno grave del previsto. Occhio a Castrovilli e Dodò, per cui la gara contro la Lazio potrebbe rivelarsi quella giusta per tornare tra i convocati. Lo scrive il Corriere dello Sport.

