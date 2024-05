Le probabili di Fiorentina-Monza: Italiano farà turnover, ma Nico ci sarà. Pronto Castrovilli insieme a Nzola

Archiviata la semifinale di Conference League, è già tempo di tornare al campionato per la Fiorentina. Italiano si presenterà alla sfida contro il Monza di lunedì sera con una discreta dose di turnover, per una partita che assomiglia molto ad un ulteriore avvicinamento alla finale di Atene contro l’Olympiacos. In porta tocca a Christensen, con Kayode e Parisi laterali della difesa a 4 che vedrà Milenkovic e Ranieri al centro. Dopo il problema fisico di Bruges, Bonaventura giocherà al fianco di Duncan, con Nico Gonzalez, Barak e Castrovilli alle spalle dell’unica punta Nzola, schierato nuovamente titolare visto anche le discrete risposte degli ultimi periodi soprattutto in Europa.

Sponda Monza, per la trasferta in casa della Fiorentina Raffaele Palladino è orientato a confermare gran parte della squadra che ha pareggiato in rimonta 2-2 nell’ultimo turno con la Lazio. In avanti spazio per Djuric, autore della doppietta decisiva, con Zerbin, Pessina e Colpani alle spalle. In mediana Gagliardini sarà affiancato da Bondo, in difesa centrali Izzo e Pablo Marì con Birindelli e Kyriakopoulos terzini a protezione del portiere Di Gregorio.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen, Parisi, Ranieri, Milenkovic, Kayode; Duncan, Bonaventura; Barak, Nico Gonzalez, Castrovilli; Nzola.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Zerbin, Pessina, Colpani; Djuric. Lo riporta TMW.

BIASIN VEDE FAVORITO L’OLYMPIAKOS