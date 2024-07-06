TMW rivela: "Castrovilli potrebbe restare in Serie A, lo seguono attentamente Lazio e Torino"

Secondo TMW, Lazio e Torino hanno messo gli occhi su Castrovilli dopo che si è svincolato dalla Fiorentina. Su di lui anche il Marsiglia

Potrebbe essere ancora in Italia il futuro di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista non ha rinnovato con la Fiorentina e al termine della stagione scorsa è rimasto svincolato. Una stagione sfortunata e condizionata molto dall'infortunio al ginocchio e dalla conseguente operazione con il giocatore che è tornato a calcare i campi soltanto nella fase finale del campionato. Sono state sei le presenze stagionali in campionato, di cui quattro dal primo minuto, con una rete segnata (nella sconfitta in casa del Verona) e due assist

C'è il Marsiglia di De Zerbi

In questa sessione di mercato si potrebbe aprire una possibilità in Ligue 1. Sul ragazzo ci sarebbe da tempo l’interesse dell’Olympique Marsiglia. In sella alla formazione francese è arrivato Roberto De Zerbi e sarebbe molto interessato alle prestazioni del calciatore in vista della prossima stagione.

Anche due ipotesi in Serie A

Nelle ultime ore però sarebbero spuntate nuove ipotesi sempre nel nostro campionato con due formazioni che sarebbero pronte a contendersi il classe 1997 ai biancoazzurri del sud della Francia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, su Castrovilli ci sarebbero anche le attenzioni di Lazio e Torino che vorrebbero rinforzare i rispettivi reparti di mediana in vista del prossimo campionato che prenderà il via il prossimo 17 agosto. Lo scrive TMW.

LA FIORENTINA SEGUE EVANS COSTA

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