Castrovilli allontana il mercato: "Sono qui e sono concentrato sulla Lazio. Voglio sfruttare l'occasione"

Il futuro di Gaetano Castrovilli è ancora da scrivere. Ma il centrocampista allontana le voci di mercato.Nelle ultime ore infatti è rimbalzata la notizia che l'Hellas Verona ha chiesto informazioni pe...

Il futuro di Gaetano Castrovilli è ancora da scrivere. Ma il centrocampista allontana le voci di mercato.Nelle ultime ore infatti è rimbalzata la notizia che l'Hellas Verona ha chiesto informazioni per l'ex Fiorentina, ma il giocatore è sempre deciso a rimanere. Come riporta Il Corriere della Sera, l'ex viola ha dichiarato: "Sono qui, resto concentrato sulla Lazio senza farmi condizionare dalle voci di mercato. Qui mi è stata data una grande opportunità e voglio sfruttarla".

DI MARZIO: “C’È ANCHE IL TRABZONSPOR SU IKONÈ, I CONTATTI CON IL CHICAGO FIRE SI SONO RAFFREDDATI”

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