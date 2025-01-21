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Castrovilli allontana il mercato: "Sono qui e sono concentrato sulla Lazio. Voglio sfruttare l'occasione"

Il futuro di Gaetano Castrovilli è ancora da scrivere. Ma il centrocampista allontana le voci di mercato.Nelle ultime ore infatti è rimbalzata la notizia che l'Hellas Verona ha chiesto informazioni pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2025 14:00
Castrovilli allontana il mercato: "Sono qui e sono concentrato sulla Lazio. Voglio sfruttare l'occasione" -
Rassegna Stampa
Castrovilli
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Il futuro di Gaetano Castrovilli è ancora da scrivere. Ma il centrocampista allontana le voci di mercato.Nelle ultime ore infatti è rimbalzata la notizia che l'Hellas Verona ha chiesto informazioni per l'ex Fiorentina, ma il giocatore è sempre deciso a rimanere. Come riporta Il Corriere della Sera, l'ex viola ha dichiarato: "Sono qui, resto concentrato sulla Lazio senza farmi condizionare dalle voci di mercato. Qui mi è stata data una grande opportunità e voglio sfruttarla".

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