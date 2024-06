Dazn: “Non si esclude il rinnovo annuale di Castrovilli con la Fiorentina, piace a tanti club in Serie A”

L’esperto di mercato di Dazn Orazio Accomando ha parlato della situazione di Castrovilli sul suo profilo X, queste le parole. “Settimana importante per il futuro di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista è in scadenza con la Fiorentina e piace a diversi club di A. Da non escudere il rinnovo annuale con la Viola.” Si prospettano dunque settimane importanti per l’ex numero 10 della Fiorentina reduce da due operazioni al ginocchio a cui il 30 Giugno scadrà ufficilamente il contratto con la Fiorentina.

