Pedullà rivela: "Castrovilli orientato ad accettare la Lazio, contratto di un solo anno con opzione"

Gaetano Castrovilli è molto vicino ad essere un nuovo calciatore della Lazio, a rivelaro è Alfredo Pedullà noto esperto di calciomercato. Il calciatore infatti sembra orientato ad accettare le propost...

Gaetano Castrovilli è molto vicino ad essere un nuovo calciatore della Lazio, a rivelaro è Alfredo Pedullà noto esperto di calciomercato. Il calciatore infatti sembra orientato ad accettare le proposta del club biancoceleste che ieri si è fatto sotto offrendo un contratto di un anno con opzione per il rinnovo. Finita dunque la storia con la Fiorentina che lo aveva prelevato da ragazzo e lanciato nel calcio dei grandi, Castrovilli sembra orientato a trasferirsi nella capitale sponda Lazio

DI MARZIO SU CARDOSO

https://www.labaroviola.com/di-marzio-rilancia-la-fiorentina-vuole-il-mediano-americano-del-betis-cardoso/260971/