Nazione: “Palladino vuole che Castrovilli resti alla Fiorentina, ci ha già parlato. Ora palla all’agente”

Sembrava una storia giunta al termine quella tra la Fiorentina e Gaetano Castrovilli. La cessione in Inghilterra, poi saltata per un grave infortunio. L’esclusione dalla lista EUFA e le ultime apparizioni in campionato. Uno scenario già scritto ribaltato da Raffaele Palladino.Sì, perché l’allenatore della Fiorentina avrebbe avuto un colloquio col centrocampista ribadendo la piena fiducia in lui e nel suo ruolo all’interno della squadra. Adesso la palla passa all’agente che dovrà trovare un accordo con Pradè. La volontà di Castrovilli è chiara: lui vuole solo e soltanto Firenze, ma senza accordo sarà difficile trovare una soluzione per il futuro. Lo scrive La Nazione.

