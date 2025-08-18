Un anno dopo il suo addio alla Fiorentina Castrovilli può finire in Serie B, su di lui c'è il Bari

Durante lo scorso calciomercato Gaetano Castrovilli ha lasciato la Fiorentina a parametro 0 dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto da parte del club viola. Dopo l'addio alla Fiorentina Castrovill...

Durante lo scorso calciomercato Gaetano Castrovilli ha lasciato la Fiorentina a parametro 0 dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto da parte del club viola. Dopo l'addio alla Fiorentina Castrovilli si è unito alla Lazio dove ha trovato poco spazio ed ha subito un altro infortunio per poi andare in prestito al Monza ultimissimo. Adesso di nuovo svincolato l'ex numero 10 viola potrebbe unirsi al Bari in Serie B come rivelato da Gianluigi Longari di Sportitalia. Sicuramente non quello che si aspettava Castrovilli dopo aver lasciato Firenze, vedremo se riuscirà a trovare un po' di continuità fisica e di tornare ai suoi livelli