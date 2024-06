La Stampa scrive: “Idea Castrovilli per il Torino. I granata studiano il colpo a parametro zero”

Un grosso punto interrogativo sul futuro di Gaetano Castrovilli, destinato a lasciare Firenze in questa sessione di mercato. L’edizione odierna de La Stampa ne riporta l’interesse del Torino per il centrocampista viola, oramai andato in scadenza e che sembra non intenzionato a rinnovare il suo contratto, dopo esser tornato da un lungo infortunio al ginocchio. “Non solo Tessmann, a centrocampo il club granata cerca forze fresche. Anche Como e Marsiglia sul jolly che domani si libera dalla Fiorentina” scrive il quotidiano, sottolineando il fatto che il centrocampista del Venezia sia finito nel mirino della dirigenza granata. D’altronde lo statunitense piace anche alla Fiorentina e a molti club di Serie A.

TMW, FIORENTINA PRONTA A PRENDERE ZANIOLO A TITOLO DEFINITIVO PER 16 MILIONI. MA IL GALATASARAY NE VUOLE 20