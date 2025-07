Niente rinnovo per Castrovilli con la Lazio, è rimasto svincolato. Sulle sue tracce Pisa e Genoa

Quella terminata nei giorni scorsi non è certo stata un’annata da dimenticare per Gaetano Castrovilli. Dopo una stagione alla Fiorentina sole 6 presenze totalizzate, il centrocampista classe ’97 ha provato a ripartire da Roma. Su di lui ha puntato la nuova Lazio targata Marco Baroni, ma l’idillio è durato be poco tra problemi fisici continui e scelte del tecnico che ha optato per altre figure all’interno del suo scacchiere. A gennaio è andato al Monza e ha trovato più spazio, ma le sue prestazioni non hanno evitato ai brianzoli la caduta in Serie B.

Terminato il suo contratto con il club lombardo, non ha ricevuto né una proposta di rinnovo né aveva subito un’altra società pronta a puntare su di lui. Castrovilli è quindi attualmente svincolato, ma tale condizioni dovrebbe durare ancora per poco. Stando a quanto è stato raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sia il Genoa che il Pisa sono club che lo hanno messo nel mirino.

Il club rossoblù vuole puntare a confermare quanto di buono ha fatto nelle ultime stagioni e, se possibile, migliorarlo. Un profilo come quello di Castrovilli, se assistito da una condizione fisica ottimale, può essere dunque un buon colpo per questo obiettivo. L’esperienza dell’ex viola può essere ancora più determinante nel Pisa, a digiuno di Serie A dalla stagione 1990/91 e con per ora pochi giocatori con la massima serie nel curriculum. Un duello di mercato che dunque si consumerà nei prossimi giorni.