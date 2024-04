Finalmente Castrovilli: il centrocampista torna titolare con la Fiorentina 324 giorni dopo l’ultima volta

Trecentoventiquattro giorni dopo, riecco Gaetano Castrovilli. Dopo quasi un anno, il centrocampista torna dal 1′ in campo con la Fiorentina. Il centrocampista italiano non scendeva in campo con la prima squadra viola dall’ultima giornata dello scorso campionato, quando la squadra di Italiano si impose per 1-3 sul campo del Sassuolo.

