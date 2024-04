Il Tempo rilancia: Chiesa obiettivo concreto della Roma in caso di qualificazione Champions

Le prime indiscrezioni sul tema risalgono a pochi giorni fa. Oggi vengono rilanciate dal quotidiano Il Tempo, vicino alle vicende di Trigoria. La Roma sembra intenzionata a fare sul serio per Federico Chiesa, in scadenza con la Juve nel 2025 e non così prossimo, al momento, al rinnovo di contratto. Daniele De Rossi lo conosce bene e lo apprezza particolarmente dopo l’esperienza condivisa in azzurro all’Europeo 2021, quando il tecnico era ancora collaboratore del CT Roberto Mancini. E dal lato del club il possibile investimento non sembra rappresentare un problema insormontabile. Stando a Il Tempo, la Juve dovrebbe chiedere almeno 14 milioni di euro per l’esterno per evitare una minusvalenza, facendo i conti sui costi dell’operazione con la Fiorentina. Il nodo da sciogliere in un’eventuale trattativa, che potrebbe essere facilitata proprio dalla data, ormai vicina, della scadenza di contratto, sarebbe solo quello relativo all’ingaggio da 5 milioni, una cifra importante ma non insostenibile per la Roma, soprattutto per il sempre più probabile ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku. Molto, poi, dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League, che aiuterebbe ulteriormente le casse dei giallorossi. Lo riporta ilbianconero.com

