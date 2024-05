Corriere Fiorentino: “Castrovilli-Fiorentina, davvero non si può fare nulla per continuare insieme?”

La reazione comunque c’è stata, ed è lì che è andato in onda un altro grande classico: il palo. Sono 21, con quello colpito da Castrovilli. E se non è record di sempre in serie A, poco ci manca. Tutte cose già viste insomma, come l’occasione mancata da Ikonè a tu per tu col portiere prima che Castro, con un vero gioiello, rimettesse a posto le cose. Ecco, magari sarebbe il caso di aprire una riflessione sul suo futuro. Davvero, non si può far nulla per andare avanti insieme? In fondo, sarebbe la soluzione migliore per tutti. Per lui, che avrebbe l’opportunità per rilanciarsi in un ambiente che conosce e dove sarebbe protagonista. E per la società, che difficilmente può trovare altrove un giocatore così. Un gol prezioso, il suo, con i viola che a quel punto avevano tutto il secondo tempo per provare a vincerla. Il problema è che questa squadra proprio non ce la fa a chiudere la porta e così, dopo un avvio di ripresa pieno di confusione, è arrivato un altro omaggio. Lo scrive il Corriere FIorentino.

