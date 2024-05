Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola la prestazione di Rapuano è sufficiente. Si è infatti preso un 6 in pagella. “La partita è sostanzialmente corretta. Giusto il rigore “in diretta”, proteste viola sul 2-1 ma non ci sono immagini che chiariscano il possibile fallo di mano di Lazovic”.

LEGGI ANCHE, LA SPIEGAZIONE DELL’AIA