Baroni sull'esclusione di Castrovilli dalla lista UEFA: "Scelta condivisa con lui. È tra i più bravi"

Baroni ha spiegato l'esclusione dell'ex Fiorentina

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha spiegato l'esclusione di Gaetano Castrovilli dalla lista UEFA. "Scelta condivisa con il calciatore. Gaetano è un talento, uno dei calciatori italiani tra i più bravi. Viene da un infortunio, lo scorso anno ha giocato cinque gare. Lui adesso sta bene, ho pensato insieme a lui che le tre partite ravvicinate potessero essere un problema. Salterà queste cinque gare, ma il girone d’andata di campionato gli servirà per raggiungere il suo livello massimale".

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