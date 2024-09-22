Castrovilli: "Adoro Firenze e i tifosi della Fiorentina e gli auguro il meglio, io sono rinato dopo l'infortuniO"

Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina-Lazio, queste le sue parole: "Tante belle emozioni adoro Firenze e i tifosi e gli auguro il meglio, devo contenere l’e...

Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina-Lazio, queste le sue parole: "Tante belle emozioni adoro Firenze e i tifosi e gli auguro il meglio, devo contenere l’emozioni perché parto da titolare. Castrovilli dopo l’infortunio è maturato sia in campo che fuori, mi sento rinato e ho tanta voglia di giocare. Sia Baroni che i compagni mi stanno aiutando tanto, ci stiamo aiutando tanto come gruppo"

NZOLA SEGNA ALLO SCADERE

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