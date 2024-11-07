La Lazio valuta l'esclusione Castrovilli dalla lista per la Serie A, per restare alla Fiorentina voleva 2 milioni

Non c'è pace per Gaetano Castrovilli, il giocatore della Lazio stamattina è stato operato in artroscopia al ginocchio dopo che i medici della Lazio hanno rilevato una lesione al menisco esterno. Castr...

Non c'è pace per Gaetano Castrovilli, il giocatore della Lazio stamattina è stato operato in artroscopia al ginocchio dopo che i medici della Lazio hanno rilevato una lesione al menisco esterno. Castrovilli adesso dovrà star fuori almeno un mese arrivando così a Dicembre con appena 120 minuti giocati in stagione ed essendo partito titolare una sola volta per altro a Firenze contro la Fiorentina.

L'ex numero 10 viola non ha più trovato una condizione fisica accettabile da quando 2 stagioni fa in Fiorentina-Venezia subì un grave infortunio al ginocchio sinistro con rottura di tutti i legamenti e del menisco esterno, da lì in poi un calvario lunghissimo con una nuova operazione e le visite mediche fallite con il Bournemouth.

Oggi la carriera di Castrovilli ad alti livelli rischia di essere compromessa con la Lazio che sta pensando di metterlo fuori dalla lista per la Serie A dopo averlo già escluso da quella per l'Europa League; la stessa Lazio che probabilmente si starà mangiando le mani per averlo ingaggiato in estate garantendo a Gaetano uno stipendio da 2 milioni più bonus per 3 stagioni.

I 2 milioni netti a stagione che prende oggi alla Lazio il fantasista Pugliese li aveva chiesti anche alla Fiorentina per rinnovare, la società viola però non ne ha voluto sapere di offrire 2 milioni ad un calciatore che oggi fatica a giocare una partita di 90 minuti e che continua ad avere problematiche fisiche. Brava la Fiorentina dunque a valutare bene la situazione e a lasciarlo andare nonostante il mormorio della piazza per quello che era un beniamino dei tifosi

LE PAROLE DI PRANDELLI

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