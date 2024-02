Galli: “Parole di Biraghi? Non condivido queste uscite. Mercato condiziona il percorso della Fiorentina”

L’ex portiere Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio, soffermandosi sull’ultima prestazione della Fiorentina. Le sue parole: “Il mercato ha destabilizzato molto il percorso della Fiorentina in quest’ultimo mese. Ho avuto la sensazione si pensasse più a ciò che potesse accadere sul mercato piuttosto che alla classifica, visto che si era quarti in classifica. La Fiorentina ha perso identità, qualche calciatore lo vedo in difficoltà più mentale che fisica“.

Ha poi aggiunto: “Le parole di Biraghi post partita? Gli consiglio di dirle solo nello spogliatoi, perché dette pubblicamente creano soltanto confusione. Non condivido queste uscite, perché poi noi dall’esterno si comincia a cercare chi sono questi giocatori che non si impegnano più. Per quanto riguarda la partita di ieri sera, il Lecce ha visto la Fiorentina talmente in difficoltà che Falcone ha deciso di mandarci in vantaggio. Scherzo, ovviamente. Dopo i cambi di Italiano qualcosa di diverso è venuto fuori ma ci sono dei calciatori che non possono far parte di una squadra che punta all’Europa che conta“.

Si è infine soffermato sulla questione Castrovilli: “Non fa più parte del progetto. Gli pagano lo stipendio fino alla fine della stagione e poi il giocatore farà altre scelte. Sarebbe stato inutile rimettere in rosa un giocatore con cui si è andati al contrasto. Valorizziamo chi c’è in questa Fiorentina come Infantino che ormai è diventato l’ultima ruota del carro“.

LEGGI ANCHE: LE DICHIARAZIONI DI RANIERI SU MINA