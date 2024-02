Ranieri:”Contento dell’arrivo di Mina, è una forza della natura e ci aiuterà molto da qui alla fine”

Il mister del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato oggi in conferenza stampa in vista dell’incontro di lunedì sera a Roma contro i giallorossi e si è speso anche sul nuovo acquisto proveniente dalla Fiorentina:”Mina è un giocatore esperto, ha grande fisico, le sue doti saranno importanti per noi, è una forza della natura e ci aiuterà molto a far quadrare la difesa, può giocare da subito.” Parole rilasciate a cagliarinews24.com

l’ex viola ha scelto anche il suo nuovo numero cioè il 26.