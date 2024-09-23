Rambaudi: "Castrovilli è lentissimo, per me non è adatto per giocare a questi livelli"

L'ex giocatore biancoceleste ha commentato la prestazione della Lazio e in particolare quella dell'ex giocatore viola

A Radiosei è intervenuto l'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi che ha commentato la partita di ieri tra Fiorentina e Lazio: "Ieri siamo stati dei polli perché la Lazio è stata nettamente superiore, abbiamo dominato in lungo e in largo e poi siamo riusciti anche a perdere. Nel primo tempo la Lazio non ha concesso niente e nel secondo è stata davvero ingenua perché per due episodi ha buttato all'aria tutto però per prestazione non c'è stato paragone tra le due squadre."

Su Castrovilli: "Giocatore lentissimo, si vede che ha avuto gravi problemi fisici altrimenti non si spiega. Si muove con molto ritardo rispetto al tempo di gioco, non sono sicuro nemmeno possa giocare a certi livelli sinceramente. Se Baroni lo ha scelto, qualcosa avrà visto. Per me ha tanti limiti e non so se può dare un aiuto."

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