Tuttosport: “Castrovilli è finito nel mirino della Lazio. La Fiorentina gli aveva offerto rinnovo annuale”

Un ex viola è finito nel mirino della Lazio, che vuole rinforzare il centrocampo. Claudio Lotito e il ds Angelo Fabiani lavorano per rinforzare la rosa e in mezzo al campo sarebbero tentati dall’idea Gaetano Castrovilli a parametro zero.

Ci sono stati i primi contatti con l’agente Alessandro Lucci e sembra esserci un’intesa tra le parti. La Fiorentina aveva cercato di non perdere il giocatore a zero offrendogli un rinnovo annuale, il calciatore ha ritenuto la cifra troppo bassa per voler proseguire il rapporto con il club viola. Lo scrive Tuttosport.

