Il Corriere dello Sport riporta: "La Lazio batte la concorrenza del Bologna e Castrovilli riparte dai biancocelesti di Baroni"

L'ex centrocampista della Fiorentina è pronto a sbarcare a Roma su richiesta esplicita del nuovo tecnico Baroni

Gaetano Castrovilli è pronto a ripartire da Roma con il tecnico Baroni che stravede per l'ex viola, infatti i biancocelesti di Lotito hanno battuto la concorrenza del Bologna di Italiano che voleva di nuovo con sé l'ex centrocampista viola. Castrovilli firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo a 2 milioni. L'acquisto del pugliese non è stato ben accolto dai tifosi laziali che sono in aperta contestazione verso il Presidente Lotito, inoltre hanno suscitato dubbi sulla sua tenuta fisica e sulla percentuale di partite che potrà giocare.

Fonte: Il Corriere dello Sport

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