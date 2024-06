Nazione: “Palladino avrebbe voluto tenere solo Castrovilli, lui ha ribadito la volontà di andare via”

La Fiorentina saluta ufficialmente tre giocatori: Gaetano Castrovilli, Alfred Duncan e Giacomo Bonaventura. Addi importanti in casa viola che aprono a nuovi scenari per quanto riguarda il centrocampo. Intanto, la Nazione si sofferma sul perché di certi addii. Raffaele Palladino infatti è stato decisivo in queste situazioni. L’ex Monza avrebbe tenuto solo Gaetano Castrovilli, ma il centrocampista viola ha ribadito la sua volontà di lasciare Firenze.

Inoltre, con questi tre addii la Fiorentina risparmierà per quanto riguarda gli ingaggi. Si tratta di cifre importanti, quasi 8 milioni lordi. 5 netti per essere più precisi. Adesso il mercato dovrà portare nuove soluzioni in mezzo al campo. Lo scrive La Nazione.