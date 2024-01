Sorride Italiano, Nico si allena in gruppo così come Dodò e Castrovilli reduci da lunghi stop

Nico Gonzalez è tornato in gruppo quindi sarà convocato, resta da capire quanti minuti avrà nelle gambe. Si allena in gruppo anche Dodò, reduce da uno stop più lungo a causa di un infortunio più grave (lesione del legamento crociato).

La bella novità di ieri è il ritorno in gruppo di Castrovilli. Il classe 1997 è assente dall’amichevole contro il Grosseto del 1° agosto, poi la cessione sfumata in extremis (al Bournemouth) e l’operazione al ginocchio. Quasi sei mesi dopo dunque Castrovilli è tornato a disposizione di Italiano e si è allenato insieme ai compagni, in attesa di capire quale sarà il suo futuro, dato che il suo contratto scadrà a fine anno. Lo scrive La Nazione.

