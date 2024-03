Castrovilli verso il recupero: potrebbe essere convocato con la Primavera per la partita contro il Milan

Secondo quanto riportato da Lady Radio, Gaetano Castrovilli potrebbe essere convocato in Primavera per la gara con il Milan. La procedura rispecchierebbe quella seguita da Dodò, per smaltire il grave infortunio che lo ha costretto ad una lunga degenza. Mister Daniele Galloppa potrebbe dosare il minutaggio del centrocampista su indicazioni fornite dalla Prima Squadra, proprio come ha fatto con il terzino viola, che ha giocato circa 60 minuti nella partita con il Bologna. Nulla di certo però, anche perché la convocazione dell’ex numero 10 potrebbe essere rimandata alla partita contro la Roma, che si giocherà al Viola Park.

