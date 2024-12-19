Flop di Castrovilli alla Lazio: può rescindere dopo solo 6 mesi, non rientra più nei piani biancocelesti

Sembra giunta già al capolinea l'avventura di Gaetano Castrovilli alla Lazio, a rivelarlo è l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Secondo il giornale infatti la dirigenza biancoceleste sarebbe...

Sembra giunta già al capolinea l'avventura di Gaetano Castrovilli alla Lazio, a rivelarlo è l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Secondo il giornale infatti la dirigenza biancoceleste sarebbe a lavoro per regalare un altro centrocampista al mister Marco Baroni e avrebbe già messo nel taccuino i nomi di Belhayane dell'Hellas Verona e di Atangana del Reims.

Tutto questo proprio in virtù del fatto che la società sta cercando di sostituire Castrovilli che potrebbe risolvere il suo contratto con 6 mesi di anticipo. Il calciatore campione d'Europa infatti è arrivato d'estate dopo che il suo contratto con la Fiorentina era scaduto e adesso

RINNOVO DI DODO

https://www.labaroviola.com/tmw-dopo-il-mercato-di-gennaio-il-rinnovo-di-dodo-con-la-fiorentina-fino-al-2029-o-al-2030/281376/