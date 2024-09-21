Dottor Capua svela: "Il ginocchio di Castrovilli è a posto, meglio di Luis Alberto. Domenica in campo"

Il dottore ha svelato le condizioni del ginocchio di Castrovilli

Domani in Fiorentina-Lazio è arrivato il momento di Gaetano Castrovilli. Pino Capua, Medico Specialista in Medicina e Traumatologia dello Sport e Presidente Commissione Antidoping FIGC, analizzando alla trasmissione Guelfi e Ghibellin: "Il ginocchio di Castrovilli è a posto. È al massimo della forma, meglio di Luis Alberto. È stato visto da diversi ortopedici e posso dire che sta bene. Domenica lo vedremo in campo. Potrà essere utile anche a Spalletti in futuro".

https://www.labaroviola.com/convocati-fiorentina-per-la-lazio-out-pongracic-per-risentimento-muscolare-ai-flessori-ecco-gudmundsson/269130/#google_vignette