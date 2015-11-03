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Notizie Capua Fiorentina

Dott. Capua su Gudmundsson: "Distorsione non grave, si sta già parlando di un suo ritorno in campo"

09 settembre 2025 17:28

Prof. Capua: “Le fibrillazioni ventricolari non avvertono. Ci sono patologie maligne. Se può tornare a giocare? Dipende”

03 dicembre 2024 08:54

Dottor Capua svela: "Il ginocchio di Castrovilli è a posto, meglio di Luis Alberto. Domenica in campo"

21 settembre 2024 22:07

FIGC, Capua: "Il modello tedesco è percorribile, una soluzione tutti insieme si può trovare"

12 maggio 2020 20:58

"Nuova idoneità sportiva e ritiro fino a fine campionato. Per le trasferte un tunnel virtuale"

06 aprile 2020 14:58

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