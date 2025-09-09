9 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Dott. Capua su Gudmundsson: “Distorsione non grave, si sta già parlando di un suo ritorno in campo”

Redazione

9 Settembre · 17:28

Aggiornamento: 9 Settembre 2025 · 17:28

Il professor Pino Capua ha parlato a TMW radio dell'infortunio di Albert Gudmundsson e del prossimo Fiorentina-Napoli

Il professor Pino Capua, medico specializzato in Medicina e Traumatologia dello Sport, è intervenuto a TMW Radio soffermandosi su due temi di stretta attualità: l’infortunio di Albert Gudmundsson e la sfida di campionato tra Fiorentina e Napoli. Queste le sue parole:

Il legamento perone-astragalico anteriore è il legamento portante del collo della caviglia. Credo però che si tratti di una distorsione non grave, altrimenti non si ipotizzerebbe un ritorno in campo così a breve termine”.

Su Kean e su Fiorentina-Napoli ha aggiunto:

Kean è di un’altra categoria. Lui e Tonali sono due fenomeni assoluti, veramente bravi. Il Napoli rischia con lui? Non solo per Kean, ma perché c’è una squadra che può ancora crescere sotto la guida di Pioli. Per l’attacco penso invece che dal primo minuto Conte metterà Hojlund, per Lucca si aspetterà ancora un po’”.

