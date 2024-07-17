Arrivano conferme su Castrovilli alla Lazio: l'ex Fiorentina ha già svolto le visite mediche

L'ex numero 10 della Fiorentina Castrovilli ha già svolto le visite mediche con la Lazio ed è pronto a diventare un giocatore biancoceleste

Gaetano Castrovilli è vicino all'accordo con la Lazio. Come svela 'Il Messaggero', il club biancoceleste ha già fatto svolgere al centrocampista classe '97 visite mediche in gran segreto per appurare il pieno recupero dall'ultimo infortunio al ginocchio. Successivamente, gli ha proposto un contratto di un anno con opzione per la seconda stagione: c'è fiducia.

Castrovilli col suo entourage ha già visitato Formello e adesso, con Greenwood all'Olympique Marsiglia, Fabiani è pronto a chiudere per il centrocampista 27enne attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con la Fiorentina. Lo riporta TMW.

CONFERME SU PONGRACIC

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