Pedullà conferma: "Pongracic presto alla Fiorentina. Tutto fatto in meno di 48 ore, ieri la decisione definitiva"

Pedullà ha confermato la vicinissima chiusura dell'affare Pongracic. La trattativà è durata meno di 48 ore, il croato sostituirà Milenkovic

Ormai ci siamo: Marin Pongracic sta per diventare un nuovo calciatore della Fiorentina, nello stesso momento in cui Nikola Milenkovic sta lasciando il club gigliato. Secondo quanto scritto dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, la trattativa che porterà il difensore croato in maglia viola è in fase di conclusione. Il tutto è avvenuto in meno di 48 ore, con l'inserimento dei viola lunedì sera e la svolta nella giornata di ieri. Questo il post social di Pedullà:



VALENTINI POTREBBE NON ARRIVARE ADESSO

https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-non-vuole-spendere-piu-di-un-milione-e-mezzo-per-anticipare-larrivo-di-valentini/260995/