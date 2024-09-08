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Lotito: "Castrovilli non può fare tre partite in una settimana, giocherà presto ci puntiamo"

Il presidente laziale ha parlato della situazione legata al nuovo innesto Gaetano Castrovilli dalla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2024 13:31
Lotito: "Castrovilli non può fare tre partite in una settimana, giocherà presto ci puntiamo" -
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Al Messaggero ha parlato il presidente della Lazio Claudio Lotito, il quale ha parlato anche del nuovo acquisto Gaetano Castrovilli approdato a Roma dalla Fiorentina ed escluso dalla lista Uefa: "Castrovilli è stato martoriato dagli infortuni, ha avuto problemi serissimi e non può fare tre partite in una settimana. Non vogliamo causargli ulteriori problemi sovraccaricandolo di lavoro, giocherà presto. Lo abbiamo preso perché ha qualità importanti per noi e ci puntiamo tanto. Ha parlato con Baroni e concorda con la nostra scelta ed è sereno."

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