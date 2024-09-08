Lotito: "Castrovilli non può fare tre partite in una settimana, giocherà presto ci puntiamo"

Il presidente laziale ha parlato della situazione legata al nuovo innesto Gaetano Castrovilli dalla Fiorentina

Al Messaggero ha parlato il presidente della Lazio Claudio Lotito, il quale ha parlato anche del nuovo acquisto Gaetano Castrovilli approdato a Roma dalla Fiorentina ed escluso dalla lista Uefa: "Castrovilli è stato martoriato dagli infortuni, ha avuto problemi serissimi e non può fare tre partite in una settimana. Non vogliamo causargli ulteriori problemi sovraccaricandolo di lavoro, giocherà presto. Lo abbiamo preso perché ha qualità importanti per noi e ci puntiamo tanto. Ha parlato con Baroni e concorda con la nostra scelta ed è sereno."

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