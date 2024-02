Thiago Motta: “Io penso alla partita con il Lecce, non riesco a pensare nemmeno alla Fiorentina”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima gara del suo Bologna, che incontrerà in casa il Lecce di Roberto D’Aversa, pimpante in virtù della vittoria casalinga contro la Fiorentina. Il tecnico della squadra emiliana ha prontamente risposto alla domanda sull’obiettivo Europa:

“Io penso al campo, alla partita con il Lecce. Non riesco nemmeno a pensare alla Fiorentina, sarà una grande partita davanti al nostro pubblico meraviglioso. Proveremo ad affrontarla al massimo come tutte le partite, il resto conta meno. Il Lecce è una squadra molto intensa, pericolosa, che ha dimostrato tante volte di avere carattere. Nella partita di andata, anche se la sfida era già finita, sono andati a prendersi quel rigore e quel pareggio. Con la Fiorentina hanno cambiato la partita all’ultimo e hanno vinto. Carattere, voglia di competere: sarà una bellissima partita”

LEGGI ANCHE: LE DICHIARAZIONI DI DI FRANCESCO IN CONFERENZA STAMPA