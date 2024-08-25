Thiago Motta dà il benvenuto a Nico: "È giocatore forte, per questo è qui. Ci darà una grande mano"

L'allenatore della Juventus ha espresso il suo giudizio su Nico Gonzalez, proveniente dalla Fiorentina per 38 milioni, e Conceicao

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha parlato anche di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, giocatori in procinto di essere ufficializzati dal club bianconero. Queste le sue parole sui nuovi acquisti:

"Sono giocatori forti ed è per questo che verranno nella nostra squadra. Tutti i giocatori che arriveranno ci daranno una grande mano per essere competitivi fino alla fine. È il caso di chi è già presente e di chi arriverà". Lo riporta TMW.

LA FIORENTINA RIFIUTA UN'OFFERTA PER KAYODE

https://www.labaroviola.com/repubblica-la-fiorentina-ha-rifiutato-18-milioni-per-kayode-ma-il-calciatore-e-richiesto-in-premier/265390/