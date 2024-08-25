Labaro Viola

Thiago Motta dà il benvenuto a Nico: "È giocatore forte, per questo è qui. Ci darà una grande mano"

L'allenatore della Juventus ha espresso il suo giudizio su Nico Gonzalez, proveniente dalla Fiorentina per 38 milioni, e Conceicao

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2024 12:42
Thiago Motta dà il benvenuto a Nico: "È giocatore forte, per questo è qui. Ci darà una grande mano" -
News
Fiorentina
Juventus
Thiago Motta
Nico Gonzalez
Condividi

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha parlato anche di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, giocatori in procinto di essere ufficializzati dal club bianconero. Queste le sue parole sui nuovi acquisti:

"Sono giocatori forti ed è per questo che verranno nella nostra squadra. Tutti i giocatori che arriveranno ci daranno una grande mano per essere competitivi fino alla fine. È il caso di chi è già presente e di chi arriverà". Lo riporta TMW.

LA FIORENTINA RIFIUTA UN'OFFERTA PER KAYODE

https://www.labaroviola.com/repubblica-la-fiorentina-ha-rifiutato-18-milioni-per-kayode-ma-il-calciatore-e-richiesto-in-premier/265390/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok