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Repubblica: "La Fiorentina ha rifiutato 18 milioni per Kayode, ma il calciatore è richiesto in Premier"

Il terzino destro classe 2004 è stato cercato in Premier, ma la Fiorentina ha rifiutato una prima offerta di 18 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2024 12:21
Repubblica: "La Fiorentina ha rifiutato 18 milioni per Kayode, ma il calciatore è richiesto in Premier" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Micheal Kayode è uno dei gioiellini più brillanti della Fiorentina. Nonostante il complicato avvio stagionale, che lo ha visto protagonista di un primo tempo horror contro la Puskas Akademia nei playoff di Conference League, il terzino destro classe 2004 resta un giocatore importante per i Viola, che sulla fascia destra possono anche contare su Dodo.

La Fiorentina, dunque, crede molto nel talentino azzurro. La conferma arriva da Repubblica, che ha svelato che la società gigliata ha rispedito al mittente un'offerta di ben 18 milioni proveniente dalla Premier League. Kayode continua comunque ad avere molto mercato, in particolare proprio in Premier. Vedremo se la Fiorentina continuerà a declinare le offerte inglesi, soprattutto nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori rilanci.

ARTHUR CERCATO IN ARABIA

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