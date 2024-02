Coro della Fiesole a Italiano, nessuno per Thiago Motta: “Non mi va di chiederlo, farebbe piacere”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista del recupero di campionato di domani contro la Fiorentina, per una partita che da molti è vista come spareggio in vista della corsa all’Europa:

L’abbraccio con Saputo?

“Rispetto, stima, affetto e questo fa solo che bene nel mondo in cui viviamo. Sono poi contento dell’affetto dei tifosi verso di lui, se lo merita. Il mio abbraccio è anche per questa riconoscenza che si merita da parte di tutti”.

Cosa dovrà fare lei per un coro dalla curva?

“Io non chiedo, sono qui per dare qualcosa, se arriva è sempre un piacere e fa bene all’uomo, ma non penso di dover chiedere qualcosa a queste persone che dimostrano il loro affetto”.

I tifosi vorrebbero che lei rimanesse…

“Sono felice dell’affetto, ma non ci sono novità per il contratto”. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI SORRENTINO SU BELOTTI