Thiago Motta: “Fiorentina costruita per l’Europa, nessun aria di vendetta. Dovremo far attenzione a Belotti”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in vista della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Fiorentina-Bologna di Coppa Italia, come si va avanti? Non si può cancellare quella sera. Noi dobbiamo essere bravi a dimenticare il passato e fare la nostra partita. Ricordo che la Fiorentina è stata costruita per l’Europa. C’è aria di vendetta? No, assolutamente. La Fiorentina vince anche quando non gioca bene. Questo per merito della mentalità di Italiano. Noi dobbiamo sfruttare l’entusiasmo dei nostri tifosi. Difesa a tre? Se la rifaranno noi saremo pronti. Belotti? Giocatore pericoloso, dovremmo stare attenti alla sua presenza in area di rigore. L’approccio della Fiorentina? Non credo cambierà. Non l’ha fatto con l’Inter e non lo farà nemmeno con noi”.

