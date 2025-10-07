Tuttosport rivela: "Thiago Motta rifiuta il Monaco perchè aspetta la Fiorentina. Possibilità post Pioli"

Thiago Motta è ancora sotto contratto con la Juventus ma è in attesa di una nuova squadra per allenare. La Fiorentina è una possibilità?

A cura di Redazione Labaroviola 07 ottobre 2025 14:28

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