Tuttosport rivela: "Thiago Motta rifiuta il Monaco perchè aspetta la Fiorentina. Possibilità post Pioli"
Thiago Motta è ancora sotto contratto con la Juventus ma è in attesa di una nuova squadra per allenare. La Fiorentina è una possibilità?
Nelle ultime ore, in casa Monaco si fa sempre più incerta la posizione di Adi Hütter, la cui panchina sembra ormai destinata a restare vacante. Per la successione, il club francese avrebbe sondato anche la disponibilità di Thiago Motta, ex allenatore della Juventus ancora legato contrattualmente ai bianconeri. Il suo profilo è considerato molto interessante, ma l’allenatore italo-brasiliano non appare del tutto convinto: preferisce attendere altre opportunità prima di rimettersi in gioco, idealmente in Italia, dove spera possa arrivare la chiamata giusta.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina osserva la situazione con attenzione: qualora dopo la sosta non arrivasse la svolta auspicata con Stefano Pioli, il nome di Thiago Motta potrebbe tornare di grande attualità. Al momento, però, l’ex tecnico bianconero non sembra particolarmente attratto dall’idea di misurarsi con la Ligue 1.
Nel frattempo, la Juventus guarda alla vicenda con un certo interesse: una risoluzione anticipata del contratto con Motta — in scadenza a giugno 2027 e dal valore di circa 4 milioni di euro netti a stagione — permetterebbe alla società di risparmiare oltre 15 milioni, risorse che la dirigenza della Continassa potrebbe reinvestire già nel mercato di gennaio.