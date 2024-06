Arthur rilanciato dalla Fiorentina. Torna alla Juventus e senza Allegri aumentano possibilità di permanenza

Il futuro di Arthur, centrocampista brasiliano classe 1996 di ritorno alla Juventus dopo un anno in prestito alla Fiorentina, potrebbe essere a Torino. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore, qualora non dovesse essere ceduto prima dell’inizio del ritiro, verrebbe certamente valutato con attenzione da Thiago Motta, tecnico che lo apprezza non poco.

Arthur potrebbe dunque rilanciarsi con il tecnico italo-brasiliano, e costituire un “rinforzo” per la mediana della Juve in vista della prossima stagione. Lo riporta TMW.

ARNAUTOVIC SPEGNE LE VOCI SUL SUO FUTURO LONTANO DALL’INTER