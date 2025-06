Corriere dello Sport: “Idea Thiago Motta per la Fiorentina, sta cercando di rilanciarsi”

Tra i profili al vaglio c’è pure Stefano Pioli, il cui passato a Firenze alletta la società. Chi meglio di lui per la gestione di un ambiente elettrico come quello viola? Il suo bagaglio d’esperienza sarebbe perfetto per guidare un gruppo di lavoro che è chiamato a rilanciarsi.

Pioli è già stato contattato ma prende tempo, conscio del gradimento di altre squadre di Serie A. E poi l’allenatore emiliano richiederebbe un cachet non indifferente, dunque la situazione è in stallo. E un discorso simile può essere fatto per Thiago Motta, un’altra candidatura rilanciata proprio ieri: l’italo-brasiliano è a caccia del rilancio, come la Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.