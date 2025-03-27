Saputo: "Motta? Se ne andò da Bologna nel modo sbagliato, entusiasti di Italiano"

Il presidente del Bologna punge Thiago Motta dopo l'esonero alla Juventus ed esalta il nuovo corso di Vincenzo Italiano

"Thiago Motta? Ha deciso lui di andarsene, abbiamo fatto di tutto per tenerlo. Mi è dispiaciuto il modo in cui è avvenuto, sia da parte della Juventus sia da parte sua: non tanto la scelta, ma il modo mi ha deluso". A parlare così è Joey Saputo, presidente del Bologna, che ha avuto modo di tornare sull'addio dell'ex tecnico rossoblù a Omni News Italian, tg in lingua italiana trasmesso in Canada sul canale multietnico Omni Television. Sul fresco esonero di Motta, Saputo ha aggiunto: "Non so cosa sia successo alla Juve - le parole riportate dalla versione on line del Corriere di Bologna - mi dispiace per lui, anche se è andato via in quel modo, perché so come lavora: era il primo ad arrivare al campo e l’ultimo ad andare via, ha ottimi collaboratori. Ovvio che quando vai in un club come la Juventus, con i soldi spesi per vincere il campionato e non per essere quarti o quinti, c’è pressione".

Adesso sulla panchina del Bologna c'è Vincenzo Italiano. "Abbiamo trovato un allenatore che ha i valori che volevamo, siamo stati fortunati. Aveva già portato i suoi club in Europa, il cambiamento era difficile ma c’era fiducia anche quando la stagione non è iniziata su livelli attesi e Italiano ha lavorato con noi per creare la squadra che abbiamo ora", ha sottolineato Saputo.

Bologna in lotta per la Champions, parla così Saputo: "Al quarto posto si sta bene, ma la stagione è ancora lunga e ci attendono diversi scontri diretti, non è certo finita. Anche lo scorso anno non pensavamo di andare in Champions, in estate ci sono stati tanti cambiamenti dopo un’annata incredibile: sono contento e forse anche un po’ sorpreso di dove siamo, ma abbiamo lavorato forte per arrivarci".

Lo riporta tuttomercatoweb.com