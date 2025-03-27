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Saputo: "Motta? Se ne andò da Bologna nel modo sbagliato, entusiasti di Italiano"

Il presidente del Bologna punge Thiago Motta dopo l'esonero alla Juventus ed esalta il nuovo corso di Vincenzo Italiano

A cura di Andrea Gemignani
27 marzo 2025 23:30
Saputo: "Motta? Se ne andò da Bologna nel modo sbagliato, entusiasti di Italiano" -
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"Thiago Motta? Ha deciso lui di andarsene, abbiamo fatto di tutto per tenerlo. Mi è dispiaciuto il modo in cui è avvenuto, sia da parte della Juventus sia da parte sua: non tanto la scelta, ma il modo mi ha deluso". A parlare così è Joey Saputo, presidente del Bologna, che ha avuto modo di tornare sull'addio dell'ex tecnico rossoblù a Omni News Italian, tg in lingua italiana trasmesso in Canada sul canale multietnico Omni Television. Sul fresco esonero di Motta, Saputo ha aggiunto: "Non so cosa sia successo alla Juve - le parole riportate dalla versione on line del Corriere di Bologna - mi dispiace per lui, anche se è andato via in quel modo, perché so come lavora: era il primo ad arrivare al campo e l’ultimo ad andare via, ha ottimi collaboratori. Ovvio che quando vai in un club come la Juventus, con i soldi spesi per vincere il campionato e non per essere quarti o quinti, c’è pressione".

Adesso sulla panchina del Bologna c'è Vincenzo Italiano. "Abbiamo trovato un allenatore che ha i valori che volevamo, siamo stati fortunati. Aveva già portato i suoi club in Europa, il cambiamento era difficile ma c’era fiducia anche quando la stagione non è iniziata su livelli attesi e Italiano ha lavorato con noi per creare la squadra che abbiamo ora", ha sottolineato Saputo.

Bologna in lotta per la Champions, parla così Saputo: "Al quarto posto si sta bene, ma la stagione è ancora lunga e ci attendono diversi scontri diretti, non è certo finita. Anche lo scorso anno non pensavamo di andare in Champions, in estate ci sono stati tanti cambiamenti dopo un’annata incredibile: sono contento e forse anche un po’ sorpreso di dove siamo, ma abbiamo lavorato forte per arrivarci".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

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