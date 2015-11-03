Notizie Saputo Fiorentina

Saputo: "Motta? Se ne andò da Bologna nel modo sbagliato, entusiasti di Italiano"
27 marzo 2025 23:30
Corriere dello Sport: "Commisso ha detto sì a Gud, Saputo no a Retegui. Chi ha fatto meglio?"
11 ottobre 2024 11:39
Bologna non è Firenze, Saputo mette 160 milioni per il Dallara e 12 milioni per lo "stadio B"
28 settembre 2024 00:08
Saputo cittadino onorario di Bologna, una qualificazione Champions cancella 10 anni difficili
10 settembre 2024 23:33
De Laurentiis, Saputo, Setti, Carnevali e Giuntoli alla camera ardente per dare l'ultimo saluto a Barone
20 marzo 2024 15:00
Il patron del Bologna Saputo al Viola Park. I vertici rossoblù di passaggio a Firenze fanno visita a Commisso
15 settembre 2023 17:30
Saputo snobba la Fiorentina: "A Firenze hanno fatto molto bene ma il mio modello è l'Atalanta"
14 ottobre 2022 15:11
Mingardi sceglie Commisso: "Lo vorrei al Bologna. Rivalità? Entrambe contro la Juve"
15 marzo 2022 13:56
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