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Notizie Saputo Fiorentina

Saputo: "Motta? Se ne andò da Bologna nel modo sbagliato, entusiasti di Italiano"

27 marzo 2025 23:30

Corriere dello Sport: "Commisso ha detto sì a Gud, Saputo no a Retegui. Chi ha fatto meglio?"

11 ottobre 2024 11:39

Bologna non è Firenze, Saputo mette 160 milioni per il Dallara e 12 milioni per lo "stadio B"

28 settembre 2024 00:08

Saputo cittadino onorario di Bologna, una qualificazione Champions cancella 10 anni difficili

10 settembre 2024 23:33

De Laurentiis, Saputo, Setti, Carnevali e Giuntoli alla camera ardente per dare l'ultimo saluto a Barone

20 marzo 2024 15:00

Il patron del Bologna Saputo al Viola Park. I vertici rossoblù di passaggio a Firenze fanno visita a Commisso

15 settembre 2023 17:30

Saputo snobba la Fiorentina: "A Firenze hanno fatto molto bene ma il mio modello è l'Atalanta"

14 ottobre 2022 15:11

Mingardi sceglie Commisso: "Lo vorrei al Bologna. Rivalità? Entrambe contro la Juve"

15 marzo 2022 13:56

Bologna, figuraccia in casa 0-4, Saputo ci mette la faccia: "Mi vergogno, facciamo pietà"

27 gennaio 2019 17:36

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