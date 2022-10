Saputo snobba la Fiorentina: “A Firenze hanno fatto molto bene ma il mio modello è l’Atalanta”

Joey Saputo, patron del Bologna, ha parlato al Corriere di Bologna, queste le sue parole in cui ha citato anche la Fiorentina:

La Fiorentina ha fatto investimenti massicci e in Europa ci è arrivata. Non si può replicare quel modello?

«Sì a Firenze hanno fatto molto bene, sono riusciti a qualificarsi per le coppe in fretta. Ma per me il modello da seguire è l’Atalanta. La crescita può essere lenta, l’importante è che sia costante. Non sono uno che ama gli alti e bassi».

Significa che i tifosi devono attendersi un mercato di gennaio senza colpi?

«Non ho detto questo, anzi. Non mi sono mai tirato indietro e non lo farò stavolta, non ho mai avuto paura di investire. Se c’è da cogliere un’opportunità non mi tiro indietro e il Bologna avrà quel che gli serve. Però non prendo giocatori tanto per farlo: una rosa con 35 elementi non serve, i calciatori in quel contesto non si valorizzano».

BIRAGHI COMMENTA LA VITTORIA