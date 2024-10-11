Corriere dello Sport: "Commisso ha detto sì a Gud, Saputo no a Retegui. Chi ha fatto meglio?"

A oggi è facile dare una risposta considerati quelli che sono gli attuali comportamenti dei due calciatori

Ha fatto meglio Commisso o Saputo? Detto che la Fiorentina ha chiuso Gosens nelle ultime ore di mercato in prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto a 7, va aggiunto come Rocco Commisso abbia consentito a Pradè di pagare Gudmundsson 28,5 milioni mentre di contro dobbiamo credere che Joey Saputo abbia pensato che non fosse opportuno spenderne 25 per Retegui e di conseguenza invitato i suoi ministri a imboccare un'altra strada, a numeri più bassi. Morale: Commisso ha fatto bene e Saputo ha sbagliato? A oggi è facile dare una risposta considerati quelli che sono gli attuali comportamenti dentro il campo di Gudmundsson, Retegui (nell'Atalanta) e Dallinga, ma saranno poi il tempo e i risultati a stabilire se fosse stato più giusto privilegiare l'aspetto tecnico rispetto a quello economico e del bilancio alla maniera del presidente della Fiorentina o il contrario. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-la-fiorentina-per-acquistare-gudmundsson-paghera-17-milioni-piu-forse-35-di-bonus/271957/#google_vignette