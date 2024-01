Thiago Motta: “Stasera mancato il gol, ma il calcio è questo. Ora digerire la sconfitta, lavorare e andare avanti”

Thiago Motta ha così parlato a Mediaset dopo Fiorentina-Bologna: “Una sconfitta ora dobbiamo rialzarci subito. Un’esperienza in più per tutti dobbiamo continuare e pensare al Cagliari. Futuro? Non è il momento di rispondere ad una domanda così. Io penso solo al Bologna. Sicuramente stasera è mancato il nostro gol, il calcio è fatto così. Adesso digerire la sconfitta e continuare come sempre. Il segreto è lavorare molto bene nel quotidiano, cercando di aiutarsi sempre. Adesso siamo a metà stagione e sicuramente oggi è una sconfitta che fa male”.